Boekentip: Alles over mij

Welke krantenkop wil je graag over jezelf lezen, welke drie woorden gebruik je vaak en welke vijf personen zou je uitnodigen voor je laatste avondeten? In Alles over mij vind je vragen over je verlangens, herinneringen, overtuigingen en geheimen.

De vragen – die je alleen of bijvoorbeeld met z’n tweeën kunt invullen – zijn bedacht door schrijver, kunstenaar en uitgever Philipp Keel. “Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest naar mensen en wat ze denken, en ik denk dat het belangrijk is om jezelf te leren begrijpen: wie ben je in deze fase van je leven? Het leuke is dat je na het invullen een soort blauwdruk krijgt van je persoonlijkheid en hoe het werkt in je hoofd.”

Keel kwam op het idee voor dit boek door een vragenlijstje achter in in een tijdschrift dat hij las tijdens een vlucht naar New York. “In het tijdschrift mochten alleen bekende mensen die vragen beantwoorden. Toen dacht ik: waarom kunnen ze niet aan iedereen worden gesteld?” Hij ging ervoor zitten en bedacht allerlei vragen over het leven, en bundelde ze tot een boek. De vragen bedenken vond hij niet makkelijk. “De vragen moeten spontaan en natuurlijk aanvoelen, net zoals het beantwoorden ervan spontaan moet gaan. Maak het vooral niet te groot.”

Alles over mij is te koop voor € 12,50 (Prometheus).

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie Kyle Glenn/Unsplash.com