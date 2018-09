Boekentip: De zon en haar bloemen

De Canadese Rupi Kaur dicht over herkenbare en intieme thema’s als liefde, familie en verdriet. In Flow 3 stopten we vijf ansichtkaarten met gedichten uit haar bundel Melk en honing. Nu is ook haar tweede bundel, De zon en haar bloemen, vertaald.

De zon en haar bloemen is een verzameling gedichten over groei en sterker worden, over waar je vandaan komt en over een thuis vinden in jezelf. Er vijf hoofdstukken: verwelken, vergaan, wortelen, ontkiemen en bloeien, die allemaal een achterliggend thema hebben: de liefde vieren – in welke vorm dan ook. Dat Rupi haar eigen gedichten illustreert, maakt het extra speciaal.