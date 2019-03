Boekentip: Ritme – Marli Huijer

Sociale media zijn lastig weg te denken uit ons dagelijks leven, maar daarmee is het contact met de wereld en de mensen om ons heen verminderd. Soms is het dus goed om de apparaten aan de kant te leggen en te leven in het nu. Marli Huijer schreef er een boek over.

Op social media zijn alle dagen bijzonder, schrijft Marli Huijer in haar boek Ritme. ‘Als er geen verschil meer is tussen feestdagen en gewone dagen, tussen een maandag en een zondag, dan wordt alle tijd hetzelfde. Er zijn geen ankerpunten meer die het leven ordenen en houvast geven. Dat werkt ont­regelend.’

Ook de continue beschikbaarheid die de smart­phone met zich meebrengt, verstoort ons ritme volgens Huijer. ‘Internet kent geen openings­tijden, zoals bij kroegen, kerken en andere ontmoetingsplaatsen. Iedereen kan op elk moment bij iedereen aankloppen. Zo sta je altijd aan. Het ritme tussen meer en minder (online) houdt ons in balans, en geeft kleur aan ons leven.’

Dat betekent dat je ook best eens nee kunt zeggen: deze vakantie (of bijvoorbeeld ­overdag tijdens de vakantie) zet ik mijn smartphone uit.

Fotografie Rawpixel/Unsplash.com