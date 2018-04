3 boekentips van de redactie

Zin om te lezen? We delen drie boeken die favoriet zijn op de Flow-redactie: In het buitengebied, De acht bergen en Ons soort mensen.

In het buitengebied – Adriaan van Dis

Astrid van der Hulst, creative director: “Ik las dat In het buitengebied, het nieuwste boek van Adriaan van Dis, gaat over alleen wonen – en dat leek me zo mooi. Nu gaat het daar ook over, maar in plaats van een verhaal over misschien wel de stilte, gaat het vooral over de angsten en de obsessies van de hoofdpersoon (in wie je Van Dis herkent). Met een lekker dikke portie galgenhumor. Ik ben al mijn hele leven Adriaan-fan, dus ook dit boek – met echt wel prachtige zinnen en beschouwingen over alleen-zijn – las ik met plezier. Maar boven aan mijn lijst staat nog steeds Ik kom terug, de roman waarmee hij de Libris Literatuurprijs won.” (Atlas Contact)

De acht bergen – Paulo Cognetti

Irene Smit, creative director: “Sommige boeken lees je in één ruk uit, andere gaan heel slow. Eigenlijk hield ik altijd van de in-één-ruk-uit-verhalen. Maar op de een of andere manier werd De acht bergen een boek dat langzaam ging, doordat ik weinig tijd had en er een ander boek tussendoor kwam. Gek genoeg voelde dat wel passend voor dit verhaal dat in Noord-Italië speelt. De rustige toon, het kabbelende leven van hoofdpersoon Pietro in de stad, de langzame zomervakanties in de bergen, zijn bijzondere vriendschap met Bruno, de wandelingen: dit boek straalt een en al rust uit – terwijl er ook heus nog van alles in gebeurt. Fijn, zo’n boek waarmee het leven weer een tandje langzamer gaat!” (De Bezige Bij)

Ons soort mensen – Juli Zeh

Caroline Buijs, managing editor: “In een voormalig Oost-Duits dorp zijn plannen om een windmolenpark te bouwen. De inwoners zijn hopeloos verdeeld. Juli Zeh beschrijft de vele hoofdrolspelers heel scherp en gedetailleerd, waardoor ze echt gaan leven. Vol bijzondere zinnen als: ‘Terwijl Jule voortdurend dreigde te verdrinken in een zee van informatie, variaties en versies en zich daardoor gedwongen zag om zich voor zo min mogelijk zaken te interesseren, zoog Gerhard de chaotische wereld in zich op, draaide hem door zijn principefilter en spuugde hem in keurig van etiketjes voorziene pakketjes weer uit, een proces dat hij ‘kritisch bewustzijn’ noemde.’” (Ambo|Anthos)

Tekst Marije van der Haar-Peters Illustraties Deborah van der Schaaf