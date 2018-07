Boekentips voor een doe-vakantie

Nog boekentips nodig voor de zomer? Boekenblogger en Flow-stagiaire Quirine Brouwer deelt een aantal van haar favorieten in een vierdelige serie. Deze keer: meeslepende verhalen voor een doe-vakantie.

Als je op vakantie veel doet en mooie plekken bezoekt, mag je boek minstens zo indrukwekkend zijn. Daarom zocht ik drie titels uit die zo meeslepend zijn, dat je meteen weer in het verhaal zit als je je boek ’s avonds openslaat.

De nix – Nathan Hill

De nix is mijn favoriet van alle boeken die ik vorig jaar gelezen heb, vooral omdat het zo anders dan anders is. Je volgt Samuel, een beetje een nietsnut die zijn vrije tijd het liefst in een online gamewereld rondbrengt. Zijn moeder heeft hij niet meer gesproken sinds zij hun gezin verliet toen hij een jongen was. En dan ineens is ze in het nieuws: ze heeft een politicus aangevallen en heeft Samuels hulp nodig.

Wat het verhaal zo meeslepend maakt, is het mysterie rondom de moeder: wat zit er achter haar acties? Je komt er langzaam via een tweede verhaallijn achter, waarin je Samuels moeder volgt in de radicale jaren zestig. Ik kon in ieder geval niet stoppen met lezen. (De Bezige Bij)

De macht – Naomi Alderman

Hoe zou de wereld eruitzien als vrouwen een kracht kregen die hen machtiger maakt dat mannen? In De macht lees je hoe vrouwen van de ene op de andere dag mannen kunnen elektrocuteren met hun handen, wat ze in hun voordeel gaan gebruiken.

Klinkt ongeloofwaardig, maar toch vond ik het door de interessante mix van religie, politiek en macht heel realistisch overkomen. Het lijkt de ideale manier om ongelijkheid tussen de sekses te overbruggen, maar auteur Naomi Alderman ziet het somber in: het maakt niet uit welk geslacht het machtigst is, er zal altijd misbruik van gemaakt worden. (Atlas Contact)

Ik ben Eleanor Oliphant – Gail Honeyman

Ik ben Eleanor Oliphant is een van die boeken waar ik gewoon heel blij van werd. Eleanor leidt een simpel leven: ze gaat naar haar kantoorbaan, belt iedere woensdag met haar moeder en brengt het weekend alleen met een fles wodka door. Totdat er dingen gebeuren die haar normale routine door de war gooien. Eleanor is zo’n personage dat je steeds leuker gaat vinden naarmate je verder in het verhaal komt. In het begin vond ik haar directheid maar raar en onbeleefd, later moest ik zelfs een paar keer hardop lachen om haar eerlijkheid.

Maar er zit ook een diepere laag in het verhaal: Eleanor had een moeilijk verleden en is op jonge leeftijd alles kwijtgeraakt. Dit boek gaat daardoor met name over eenzaamheid; van jonge en oude mensen. En over het belang van vriendschap en familie. (Uitgeverij Cargo)

Fotografie Quirine Brouwer