Boekentips voor een luiervakantie

Nog boekentips nodig voor de zomer? Boekenblogger en Flow-stagiaire Quirine Brouwer deelt een aantal van haar favorieten in een vierdelige serie. Deze keer: vetragende verhalen voor de luiervakantie.

Sapiens (een kleine geschiedenis van de mensheid) – Yuval Noah Harari

Ik ben normaal niet zo’n non-fictielezer: ik verdwijn het liefst helemaal in het leven en karakter van de hoofdpersoon van een roman. Toch was ik naar Sapiens wel nieuwsgierig, met name door alle aandacht die het kreeg. En niet onverdiend: de auteur bespreekt op een heel leuke manier een groot deel van onze menselijke geschiedenis. Nergens wordt het saai, en je leert veel nieuwe dingen. Een fijn boek om echt even de tijd voor te nemen. (Thomas Rap)

Oblomov – Ivan Gontsjarov

Als we het over vertragende boeken hebben, mag Oblomov eigenlijk niet ontbreken. De gelijknamige hoofdpersoon komt in een midlifecrisis en besluit zo weinig mogelijk te gaan doen. Hij verheft het nietsdoen bijna tot een kunstvorm. Ik moest mezelf soms wel even motiveren verder te lezen, zó vertragend werkt het. In deze review schrijft iemand ‘To read this book is like watching the waves on a lonely beach. You know what will happen next, but it’s beautiful to just sit and watch.’ (Atlas Contact)

We schreven in Het grote boek van minder het verhaal ‘Ode aan het luieren’, over Oblomov en de fotograaf Ikuru Kuwajima die zich voor zijn fotoboek I, Oblomov door hem liet inspireren.

Een klein leven – Hanya Yanagihara

Een klein leven werkt met name vertragend door de enorme omvang en het feit dat je de hoofdpersoon, Jude, gedurende het grootste gedeelte van zijn leven volgt. Het is een personage dat je lang bijblijft, net als zijn drie beste vrienden. Door Judes moeilijke leven is het geen vrolijk boek, maar ik vond de mooie lessen die je leert over vriendschap en liefde het meer dan waard. (Nieuw Amsterdam)