Bookstagrammer Haley Lim

Een foto of recensie van het boek dat je hebt gelezen delen met de rest van de wereld: in onze special Flow Boeken & lezen laten bookstagrammers zien wat boeken voor hen betekenen. Een van hen is Haley Lim, die foto’s deelt van wat ze leest op @mylittlebooktique.

“Ik begon pas een paar jaar geleden met boeken lezen. In het Engels, om de taal van mijn nieuwe land te leren.” Haley komt uit Zuid-Korea, maar haar man is Amerikaans en uiteindelijk wilden ze liever in zijn land wonen. “Vlak voor de verhuizing had ik mijn baan al opgezegd en ineens zeeën van tijd. Zo kwam ik op het idee om op Instagram te delen wat ik aan het lezen was.”

Ze leest zo’n vier à vijf boeken per week in allerlei genres. “Het liefst in een koffietentje, met een americano erbij. Ik vind het lekker om wat achtergrondgeluid te hebben. Een paar maanden geleden las ik mijn eerste klassieker: Pride and prejudice. Ik dacht dat die oude boeken saai waren, omdat ze letterlijk eeuwen van ons af staan, maar tot mijn verrassing bleef ik maar doorlezen.” Fotograferen doet Haley altijd ’s ochtends. “Dan heb ik het mooiste licht. Als het een keer niet zo zonnig of helder is, geeft dat een beetje een dromerig effect.”

Boekentip van Haley: “1984 van George Orwell. Zijn toekomstroman komt zo akelig dicht in de buurt van het huidige politieke klimaat… Iedereen zou het moeten lezen.”

Meer over bookstagrammers vind je in onze special Flow Boeken & lezen.

Samenstelling Marije van der Haar-Peters Fotografie Haley Lim