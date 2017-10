Bookstagrammer Micah Galido

Een foto of recensie van het boek dat je hebt gelezen delen met de rest van de wereld: in onze special Flow Boeken & lezen laten bookstagrammers zien wat boeken voor hen betekenen. Een van hen is de Filipijnse Micah Galido, die foto’s deelt van wat ze leest op @wildlinggirl.

Gek genoeg hield Micah als kind helemaal niet van lezen. “Ik was denk ik te veel met andere leuke dingen bezig, zoals sport en muziek. Pas toen ik op highschool Harry Potter las, was ik om. Nu lees ik zo’n twee à drie boeken per week, vooral thrillers en detectives. Het liefst in bed, met een kop koffie en muziek erbij. Ik verdwijn dan helemaal in een boek.”

Ze maakt alle foto’s met haar telefoon. “Goed licht is voor mij extra belangrijk, dus ik fotografeer altijd buiten. De vintage spullen op de foto’s zijn van mijn oma. Ik wil er niet te veel geld aan uitgeven, dus ik kijk gewoon wat we thuis hebben liggen. Ook koffie, bloemen en mijn kat zijn favoriet voor op de foto.”

Het leukste van het bookstagrammer-zijn vindt Micah dat ze deel uitmaakt van een community. “Ik heb al veel vrienden gemaakt en we praten regelmatig even bij. Bookstagram is mijn happy place op internet.”

Boekentip van Micah: “Seeds planted in concrete van Bianca Sparacino. Gedichten die me altijd inspiratie geven als ik dat even nodig heb.”

Meer over bookstagrammers vind je in onze special Flow Boeken & lezen.

Interview Marije van der Haar-Peters Fotografie Micah Galido