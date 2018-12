Booktube: filmpjes van boekenliefhebbers

Wat wordt jouw volgende boek? Behalve tips lezen van bloggers en bookstagrammers, kun je ook filmpjes bekijken van booktubers. Flow’s Quirine vertelt er meer over.

We schreven al eerder over boekenblogs en Bookstagrams, maar ook op YouTube zijn veel boekenfans te vinden. Heb je je oog op een boek laten vallen maar weet je niet zeker of het iets voor jou is, dan vind je er bijna gegarandeerd een recensie van op Booktube.

Het is net alsof je met een vriend of vriendin over boeken aan het kletsen bent. En als je ontdekt dat een YouTuber min of meer dezelfde boekensmaak heeft als jij, kun je weer veel nieuwe aanraders op je lijstje zetten. Ook leuk: de filmpjes waarin mensen hun boekenkast laten zien (zoek op ‘bookshelf tour’) of hun hele boekenkast reorganiseren (‘reorganizing my bookshelf’).

Ik vind het heerlijk rustgevend om naar te kijken, en ik kom altijd op nieuwe ideeën. Hoe vaak ik wel niet mijn boekenkast op kleur heb gesorteerd omdat dat er in het filmpje zo mooi uitzag (om vervolgens te besluiten dat ik alfabetische volgorde toch logischer vond).

Weet je niet zo goed waar je moet beginnen met zoeken in de duizenden filmpjes? Dit zijn een paar van mijn favoriete booktubers:

Alice van The Book Castle



Alice komt uit Noorwegen en vertelt in het Engels. Het leukste is haar diverse smaak: ze leest een mix van fictie, non-fictie, feministische boeken, zelfhulpboeken en klassiekers. Tot nu toe staan alle boeken die ik op haar aanraden heb gelezen, op mijn lijstje met favorieten.

Mercedes van MercysBookishMusings



Mercedes bespreekt vaak uitgebreid wat ze heeft gelezen: veel literaire fictie, non-fictie en klassiekers.

Jean van Bookishthoughts

Ook Jean leest veel verschillende genres. Haar enthousiasme over de boeken die ze bespreekt, werkt heel aanstekelijk.

Regan van PeruseProject

Als laatste Regan, die met name veel fantasy en young adult leest. Maar zelfs als je niet van lezen houdt, zijn haar videos het bekijken waard: ze heeft een geweldig gevoel voor humor en een schattig mopshondje genaamd Matilda.

Tekst Quirine Brouwer Fotografie @shadowsonthewall