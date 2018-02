De boeken van culinair journalist Janneke Vreugdenhil

Welke boeken hebben voor jou echt een verschil gemaakt? We vroegen het aan culinair journalist Janneke Vreugdenhil.

De vakantiefoto’s uit haar jeugd waarop ze bij de tent een boek zit te lezen, zijn exemplarisch voor Jannekes leeshonger in die tijd. Ze las alles wat los en vast zat: van Thea Beckmans historische jeugdromans tot Het kleine huis op de prairie van Laura Ingalls Wilder, waarvan ze zich vooral de beschrijving van het eten herinnert. “De passages waarin een varken werd geslacht of ze met ahornsiroop in de weer waren, vond ik buitengewoon boeiend,” lacht ze. En dat terwijl Janneke er toen nog geen idee van had dat ze later culinair journalist zou worden. Deze vijf boeken hebben veel indruk op haar gemaakt:

Libelles smulboek – An ’t Hoen

“Mijn moeder had vier of vijf kookboeken, waaronder een die bij onze oranje Moulinex-grill hoorde – echt jaren zeventig. Ik heb ze allemaal verslonden, maar Libelles smulboek is bij ons thuis echt stuk gekookt.”

To kill a mockingbird – Harper Lee

“Dit is het eerste boek dat ik, rond mijn twaalfde, in het Engels las. Het gaat over het meisje Scout en haar broer Jem, die in een klein Amerikaanse dorpje wonen. Hun vader is advocaat en verdedigt een zwarte man, die ten onrechte is beschuldigd van de verkrachting van een wit meisje. Dat onrecht maakte diepe indruk op me en heeft me denk ik geïnspireerd om rechten te gaan studeren.”

Lichtjaren – James Salter

“Salter is een van mijn favoriete schrijvers. Lichtjaren vind ik zijn mooiste boek: een verpletterend portret van een afbrokkelend huwelijk dat in de ogen van de buitenwereld perfect lijkt.”

Reflexions – Richard Olney

“Ik ben niet opgeleid tot journalist en ook niet tot kok, dus eigenlijk ben ik een enorme amateur. Toen ik begon met schrijven over eten, kreeg ik daarom honger naar kennis over mijn nieuwe vakgebied. Ik spelde bijvoorbeeld Het kookboek van de klassieke keuken van Auguste Escoffier, eigenlijk een soort instructieboek voor professionele koks. Iemand wees me in die tijd ook op Reflexions, de memoires van de Amerikaanse kunstschilder Richard Olney, die in de jaren vijftig naar Parijs kwam en de culinaire wereld in rolde.”

De grote kleine kapitein (omnibus) – Paul Biegel

“De boeken van Paul Biegel vond ik allemaal fantastisch om voor te lezen, maar favoriet waren de drie delen over de kleine kapitein, die samen met Marinka, Dikke Druif en Bange Toontje in zijn boot de Nooitlek de wereld over vaart. Het is een oerverhaal, een queeste, over het overwinnen van gevaren en daarmee je angsten. Die onderlaag geef je kinderen mee als je dit voorleest.”

