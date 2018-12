De boeken van Myrthe Spiteri

Welke boeken betekenen veel voor je? In Flow 8 vroegen we het uitgever Myrthe Spiteri (32), hier lichten we alvast twee van haar favorieten uit.

De amulet – Simone van der Vlugt

“Als mij als tiener gevraagd werd wat mijn lievelingsboek was, noemde ik dit altijd. Ik groeide op in Hoorn, waar de binnenstad geschiedenis ademt. Misschien dat ik daarom zo hield van het werk van Thea Beckman en Simone van der Vlugt. Dit boek speelt in 1630, als de heksenjacht in volle gang is. Nina’s moeder is jaren geleden als heks verbrand en nu wordt er over Nina zelf gepraat. Om aan vervolging te ontkomen, vlucht ze de stad uit en sluit ze zich uiteindelijk aan bij een groep zigeuners. In Hoorn is er een waag waar vroeger vermeende heksen werden gewogen. Ik vond het tof om daarlangs te lopen en door dit boek wist ik er iets van. Ik kon helemaal in het verhaal opgaan en me identificeren met Nina. Die heksenjacht was natuurlijk vreselijk, maar ik wilde óók in die tijd leven en met de zigeuners op pad.”

Alle verhalen – Roald Dahl

“Dahl is een van de genieën uit de wereldliteratuur. Ik had al zijn kinderboeken gelezen toen mijn moeder me zijn verhalen voor volwassenen aanraadde. Ik aarzelde, want wat me in zijn kinderboeken zo aanspreekt, zijn de verzonnen werelden en woorden. Ik dacht: dat kan niet voor volwassenen. Maar ik had ongelijk, want in deze bundel staan briljante, magisch-realistische verhalen. Voorbeeldje: een vrouw wordt gepest door haar echtgenoot, maar dan wordt hij ziek en kan hij alleen door een medisch experiment in leven blijven: slechts zijn hersenen en een oog worden gered. Dat overblijfsel kan nog denken en waarnemen. De vrouw krijgt het in een teiltje mee naar huis. Daar kan ze alles doen wat van hem niet mocht – en hij kan alleen maar toekijken. Dahls fantasie is onuitputtelijk en hij weet je telkens in een paar bladzijden te verrassen.”

