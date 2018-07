De zomer vieren

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot al jaren, ook voor Flow, fijne adressen in binnen- en buitenland. Onlangs schreef ze Zwoel, het derde boek in een serie waarin de vier seizoenen centraal staan.

In Zwoel vind je veel inspiratie en bijzondere plekjes voor de zomer. Van slapen onder de sterren en picknicken in het gras tot stedentripjes en stadsstranden. Allemaal op maximaal vier uur rijden van Utrecht.

Wat doet Marleen het liefst zelf in de zomer? “Het water opgaan. Een bootje huren, een picknickmand inpakken en varen maar. Bijvoorbeeld in nationaal park De Alde Feanen in Friesland. Over meren en tussen wuivend riet, en dan aanmeren op een onbewoond eilandje om wat te eten en zwemmen. Echt genieten op een zomerse dag!”

Zwoel – Tips en bijzondere plekjes om de zomer te beleven is het derde boek in een serie van vier. De eerste twee delen waren Koud en Fris en dit jaar verschijnt nog Guur. Hier vind je meer informatie over Zwoel en de andere boeken.

Bekijk alle bijzondere plekjes van Marleen op ons blog of op haar website.

