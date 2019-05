Wat kun je doen tijdens Bookstore Day 2019?

Vandaag is het Bookstore Day. In meer dan 200 boekhandels in heel Nederland kun je terecht voor lezingen, workshops, debatten, speciale kortingen en meer.

Deze dag is een mooi excuus om een boekhandel-roadtrip door Nederland te houden. We maakten eerder al een lijstje van de mooiste boekhandels van Nederland, en die doen bijna allemaal mee aan Bookstore Day.

Ontmoet auteurs

Houd je het liever dichter bij huis? Op Bookstoreday.nl kun je kijken welke boekhandels bij jou in de buurt deelnemen en wat er die dag allemaal te doen is. Om je een idee te geven: in boekhandel Donner in Rotterdam is er de uitreiking van de Donner Boekenprijs 2019 en een gesprek met de winnende auteurs. En in verschillende boekhandels, waaronder Scheltema in Amsterdam, komen auteurs vertellen over hun boeken en is er daarna tijd om te signeren.

Ook kun je een aantal debatten bijwonen, zoals Lezen in tijden van Netflix, over de ontlezing van jongeren en de invloed van Netflix. Verschillende experts schuiven aan bij Broese Boekverkopers in Utrecht.

Speciale aanbiedingen

Daarnaast zijn er allerlei speciale edities en aanbiedingen. Je betaalt bijvoorbeeld de paperback-prijs voor de hardcover-editie van Sally Rooney’s Normale mensen (een echte aanrader), en van Drie sprookjes van Cyan Jones is er een speciale uitgave beschikbaar. Kijk hier voor alle aanbiedingen van Bookstore Day.

Benieuwd wat je verder nog kunt verwachten? Bekijk hieronder de sfeerimpressie van vorig jaar.

Fotografie Chuttersnap/Unsplash.com