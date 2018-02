Drie podcasts over boeken

Bij Flow zijn we fan van de podcast. Alleen luisteren naar een stem en even niet naar een scherm kijken kan een verademing zijn. In februari tippen we elke zondag drie podcasts rond een thema. Deze keer: boeken.

De verwarde cavia van Paulien Cornelisse

Paulien Cornelisse leest haar boek zelf voor in deze podcast. In korte en grappige hoofdstukken leer je een cavia kennen die in een kantoortuin tussen de mensen werkt. De podcast telt in totaal 104 afleveringen van ongeveer 5 minuten en is te beluisteren via Podcastluisteren.nl. De Poëziepodcast van Daan Doesborgh

Luister je graag naar gedichten of zou je dat vaker willen doen? De Poëziepodcast van de Nederlandse dichter Daan Doesborgh kan je hierbij helpen. Elke maand leest één dichter twee gedichten voor: een van zichzelf en een van iemand anders. De afleveringen duren ongeveer een half uur en kun je hier beluisteren. Ondercast

Deze literaire podcast kun je volgens makers Dennis Gaenes en Lisa Weeda zien als de luisterboekvariant van een literair tijdschrift: elke maand ruim een uur proza, poëzie, toneelteksten, interviews en meer. Met vaste bijdragen van toneelschrijver Jibbe Willems, hoorspelmaker en schrijver Hanneke Hendrix, redacteur en boekverkoper Edith Vroon, actrice en zangeres Milena Haverkamp en de Zeeuws-Vlaamse zanger Broeder Dieleman. Te beluisteren via Podcastluisteren.nl.

Illustratie Deborah van der Schaaf