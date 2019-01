Een boek luisteren

Kun je maar moeilijk tijd vinden om te lezen? Laat je dan eens voorlezen! Of je nu op de fiets zit, in de auto of trein, aan het sporten bent of in huis bezig met opruimen of klussen, je kunt altijd een luisterboek aanzetten. We zetten op een rij waar je luisterboeken kunt vinden.

Storytel is een digitale abonnementsdienst, ook wel de Spotify voor boeken genoemd. Voor € 9,99 per maand kun je onbeperkt audioboeken luisteren via een app die je downloadt op je telefoon of tablet. Er staan meer dan 44.000 titels op.

De bibliotheek biedt audioboeken aan met de app Luisterbieb. Deze app heeft gratis luisterboeken voor zowel leden als niet-leden. De premiumtitels zijn alleen voor leden beschikbaar.

Luisterboeken zijn ook los te koop. Kijk bijvoorbeeld eens op Luisterrijk.nl, een website die audioboeken aanbiedt als mp3-download. Of de websites van Bruna en Ako, bijvoorbeeld.

Je kunt audioboeken ook vinden in sommige boekwinkels.