Een maandelijkse podcast over boeken

Uitgeverij Das Mag richtte in samenwerking met De Groene Amsterdammer Boeken FM op: een podcast met gesprekken over boeken.

Dichter en recensent Ellen Deckwitz, schrijver en recensent Joost de Vries en podcastmaker Peter Buurman spreken maandelijks met elkaar over een boek dat ze zelf met plezier hebben gelezen. De eerste proefaflevering, waarin het boek Autumn van Ali Smith centraal staat, verscheen een maand geleden. En nu is ook de tweede aflevering over het boek Spiegel, spiegel, schouder van Dorthe Nors te beluisteren.

De podcast is te beluisteren via Soundcloud, Stitcher, iTunes en Podcastluisteren.nl.