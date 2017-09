Omdat we bij Flow zo van lezen houden, delen we vijf van onze favoriete boeken. Je kunt ze nu zelf als e-book downloaden met veel korting: je betaalt maar € 3,99 per stuk.

Ach, moedertje – Hugo Borst (Lebowski)

Favoriet van Alice van Essen, managing director: “Van heel dichtbij schrijft Hugo Borst over de achteruitgang van zijn moeder, die alzheimer heeft en nu in een verpleeghuis woont. In korte verhalen volgen we haar ­dagelijks leven en dat van de acht medebewoners. Er zijn de terug­kerende valpartijen en het verdriet om alles wat verloren gaat, maar er is ook lol in de groep. Een mooi en eerlijk verhaal over een moeder die langzaam uit deze wereld glijdt.”

De meisjes – Emma Cline (Lebowski)

Favoriet van Astrid van der Hulst, creative director: “In 1969 brachten ­sekteleden Sharon Tate, de zwangere verloofde van Roman Polanski, om het leven. Op die schokkende gebeurtenis is dit verhaal gebaseerd. Evie (14) heeft het thuis niet makkelijk. Ze brengt de zomer door met vrolijke hippiemeiden in de commune, die wordt geleid door Russell. Maar alles blijkt te draaien om macht en het misbruiken daarvan. Een schrijnend boek dat blijft boeien.”

Moeders zondag – Graham Swift (Hollands Diep)

Favoriet van Jolanda Dreijfklufft, managing editor: “Dit kleine verhaal is vanwege de stijl en woordkeuze een feest om te lezen. Het speelt zich vlak na de Eerste Wereldoorlog af in een Downton Abbey-achtige setting. Het jonge dienstmeisje ­Jane heeft een geheime affaire met de zoon van de ­familie van het naburige landhuis. Aan het eind van haar leven kijkt ze terug op de dag die achteraf gezien beslissend was.”

Wat jij niet ziet – Sarah Pinborough (The House of Books)

Favoriet van Marije van der Haar-Peters, eindredacteur: “Dit verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Adele en de alleenstaande moeder Louise. Ze lijken aarts­rivalen, want Louise is verliefd op David, Adeles man (en Louises baas). Maar toch worden de twee goede vriendinnen – al weet David daar niets van. Maar wie manipuleert nou eigenlijk wie? Het einde dreunt lang na. Er is zelfs op ­social een hashtag voor: #WTFthatending.”

Judas – Astrid Holleeder (Lebowski)

Favoriet van Jessica Kleijnen, marketing & operations manager: “Astrid Holleeder vertelt over de beklemmende wereld van macht, haat en afpersingen in de Amsterdamse onderwereld van de vorige eeuw – en de impact op haar familie. Een boek dat je het liefst in één ruk uitleest.”

