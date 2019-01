Plantsnap: groen dagboek

Mooi blad gevonden? Een bloemetje dat je nog niet eerder zag, of een plant die je nog niet kende? Je kunt je vondsten thuis bijvoorbeeld in een journal natekenen of je gebruikt het blad om er een monoprint van te maken.

En als je nou niet precies weet wát je eigenlijk hebt geplukt of gezien, is er de app Plantsnap. Je maakt een foto en de app geeft je binnen een paar tellen de botanische naam. Alle planten die je zo hebt geïdentificeerd, worden in een app bewaard – als een soort natuur-dagboekje.

Tekst Ellen Nij Bijvank Fotografie Lee 琴/Unsplash.com