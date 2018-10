Het mooie van de herfst

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot al jaren, ook voor Flow, fijne adressen in binnen- en buitenland. Onlangs schreef ze Guur, het vierde en laatste boek in een serie waarin de vier seizoenen centraal staan.

Hoe fijn de zomer ook is, stiekem kijken we ook altijd wel een beetje uit naar de herfst. De prachtige kleuren in het bos, de gezelligheid binnen met een kopje thee. Marleen vindt dat ook en heeft haar beste herfsttips gebundeld in een nieuw boek, Guur.

Hierin vertelt ze alles over fijne plekken voor in de herfst: uitjes voor warme nazomerdagen én stormachtige dagen, de mooiste bossen om in te wandelen en plekken om op te laden. En dat allemaal op maximaal vier uur rijden van Utrecht. Voor iedere dag is er wel een tip, afgewisseld met foto’s, illustraties, afvinklijstjes en quotes.

Beleef de vier seizoenen

Guur is het vierde en laatste boek in een serie van vier. Lees meer over de eerdere boeken in de serie: Zwoel, Fris en Koud.