In de voetsporen van schrijvers

Wandelen langs plekken die belangrijk waren in de levens en het werk van bekende schrijvers en dichters. Het kan met de Literaire Routes App van het Literatuurmuseum.

In deze app staan 7 literaire wandelingen met verhalen die met tekst, audio en beeld tot leven komen. Aan de hand van onder meer citaten, anekdotes en bijzondere beelden loop je langs de plekken die het decor vormen voor zowel het leven als het werk van beroemde schrijvers en dichters. Ga naar het Den Haag van Louis Couperus, Yvonne Keuls en Jan Siebelink, ontdek de rijke literaire historie van Noordwijk, maak kennis met het Harlingen van S. Vestdijk of dwaal door het Amsterdam van Arnon Grunberg en Harry Mulisch.

Ook te voet langs bijzondere schrijversplekken? De app met literaire routes is gratis te downloaden in de Appstore of Google Play.