Een jaar lang boeken uit alle landen van de wereld lezen

Hoe vaak lees jij een boek dat niet oorspronkelijk in het Nederlands of Engels is geschreven? In veel westerse landen is er maar weinig toegang tot niet-westerse boeken. De Britse auteur Ann Morgan wilde af van die ‘blinde vlek’ in haar boekenkeuze en besloot een jaar lang boeken te lezen uit alle landen van de wereld.

Toen Ann eens kritisch naar haar boekenkast keek, schrok ze ervan dat er grotendeels boeken van Engelstalige auteurs in stonden. Zonde dat we geen toegang hebben tot heel veel mooie en belangrijke verhalen uit de rest van de wereld, dacht ze. Ze ontdekte dat maar vier tot vijf procent van alle gepubliceerde boeken in het Engels is vertaald, en dan nog staat de oorspronkelijke taal – zoals Frans of Spaans – vaak dicht bij ons.

Lastige missie

Ann gooide het roer om en besloot een jaar lang een boek uit elk land van de wereld te lezen. In haar TED Talk vertelt ze dat haar missie best een zoektocht was. Ze nam de landenlijst van de Verenigde Naties als leidraad en kwam uiteindelijk op 196 landen. Dat betekende dat ze zo’n vier boeken per week moest lezen om haar plan binnen een jaar uit te voeren. Daar kwam bij dat er heel veel landen tussen zaten zonder boeken die in het Engels zijn vertaald. En waar moest ze beginnen? Ze had geen idee welke boeken uit bijvoorbeeld Tanzania of Afghanistan het lezen waard waren. Ze riep online de hulp van de rest van de wereld in.

Hulp van over de hele wereld

Al snel stroomden de enthousiaste reacties binnen. En dat niet alleen: ze kreeg ook post. Mensen van over de hele wereld boden haar aan een boek uit hun land op te sturen. Iedereen deed zijn uiterste best om het initiatief van Ann te steunen. Ze kreeg zelfs ongepubliceerde vertalingen, en een boek uit het Afrikaanse landje São Tomé en Príncipe werd speciaal voor haar vertaald.

Levenslessen

En dat was voor Ann ook meteen de mooiste les die ze leerde: als je je openstelt voor de wereld, helpt de wereld jou ook. Anns eerst nog abstracte landenlijstje kwam door de verhalen tot leven. Doordat ze in aanraking kwam met zo veel verschillende verhalen, normen, waarden en levensvisies, verdween haar blinde vlek.

Inmiddels is trots op het verhaal dat haar boekenkast vertelt. “Het is het verhaal van de kracht die boeken hebben om ons allemaal te verbinden – ondanks alle politieke, geografische, culturele, sociale en religieuze verschillen. Het gaat over wat mensen kunnen bereiken als ze samenwerken.” Ann hoopt dat haar initiatief mensen inspireert, en westerse uitgeverijen aanspoort meer boeken te vertalen en buitenlandse auteurs een kans te geven.

Nieuwsgierig welke boeken Ann tijdens haar avontuur heeft gelezen? Je kunt hier een groot deel van het lijstje vinden.

Fotografie Radu Marcusu/Unsplash.com