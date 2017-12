Jolanda’s favoriete boeken van 2017

Volgens een IJslandse traditie geven mensen elkaar boeken op kerstavond. De rest van de avond spenderen ze lezend in bed met wat lekkers erbij. Ze noemen deze traditie Jólabókaflóðið, oftewel ‘the Christmas book flood’. Dat vinden we heerlijk klinken. Ook wij van de Flow-redactie lezen graag (nog) meer in de aanloop naar de feestdagen. We delen iedere zondag tot kerst onze favoriete boeken van 2017. Deze keer de zeven van Jolanda, managing editor van Flow.

Wees onzichtbaar

“Ik kon niet meer stoppen met lezen in dit prachtig geschreven boek over de vijfjarige Turkse Metin, die met zijn moeder en zusje naar Nederland komt om zich bij de vader van het gezin aan te sluiten. De egoïstische vader, de moeder die alles geeft om haar kinderen een goede toekomst te bezorgen, de Bijlmer-bewoners en natuurlijk Metin zelf – je vergeet ze nooit meer.” Wees onzichtbaar, Murat Isik (Anbo|Anthos)

Arabische sprookjes

“Alleen al vanwege de omslag met knipwerk van Geertje Aalders en haar kleurige knipkunst binnenin wil je dit boek hebben! In de inleiding staat: ‘Het mooiste aan sprookjes is dat ze niet geloven in grenzen, landen of talen. Sprookjes zijn van en voor iedereen,’ en dat sprak me meteen aan.” Arabische sprookjes, Rodaan Al Galidi & Geertje Aalders (Gottmer)

De acht bergen

“Heel erg van genoten, en niet alleen omdat ik graag in Italië kom. Dit boek gaat over stadsjongen Pietro en herderszoon Bruno, die als elfjarigen een levenslange vriendschap sluiten. Het verhaal speelt zich grotendeels af in de bergen van Noord-Italië en die worden zo beeldend beschreven dat je het gevoel hebt er zelf te zijn.” De acht bergen, Paolo Cognetti (De Bezige Bij)

Lees ook: Het muizenhuis

Ik nog wel van jou

“‘Ik heb er genoeg van,’ zegt de man van E. op een dag. Met schrijven probeert ze het onheil af te wenden: dat hun gezin met twee jonge dochters wordt opgebroken. Het levert een indringend (autobiografisch) verhaal op én mooie bespiegelingen over de troost van schrijven en lezen.” Ik nog wel van jou, Elke Geurts (Lebowski)

Van vogels en mensen

“Alles klopt in dit boek, dat gaat over een gerechtelijke dwaling – en over wraak. Maar ook over vogels, over de laatste dag van een lieve oude meneer en nog veel meer. Het is een leuk puzzeltje om te letten op kleuren, tegenstellingen en spiegelingen, want bij Margriet de Moor staat geen woord zomaar in een zin.” Van vogels en mensen, Margriet de Moor (De Bezige Bij)

Springbonen

“Het verhaal van een gezin op roadtrip langs parken en steden in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Ogenschijnlijk hebben ze het goed voor elkaar, maar er blijkt van alles aan de hand. De tweeling van dertien geeft daar ongezouten commentaar op. Dat is eerst vooral grappig, totdat je gaandeweg merkt dat de ellende veel dieper zit.” Springbonen, Wanda Bommer (Nijgh & Van Ditmar)

Een jihad van liefde

Mohamed El Bachiri verloor bij de aanslagen in Brussel zijn vrouw Loubna, moeder van hun jonge kinderen. Zijn speech in het programma De afspraak ontroerde miljoenen en werd het best bekeken filmpje ooit op de Vlaamse tv. Behalve een ode aan Loubna is dit een indrukwekkende oproep tot vergeven, liefde en medemenselijkheid.” Een jihad van liefde, Mohamed El Bachiri, opgetekend door David Van Reybrouck (De Bezige Bij)