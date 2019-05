Kijktip: The Call to Courage – Brené Brown

Hoogleraar Brené Brown onderzoekt onder meer menselijke verbindingen, kwetsbaarheid, schaamte en moed en schreef meerdere boeken over deze onderwerpen. Haar TED Talk De kracht van kwetsbaarheid behaalde meer dan 40,5 miljoen weergaven en nu is er een documentaire over gemaakt op Netflix: The call to courage.

In haar TED Talk bespreekt Brown bijvoorbeeld dat het moedig is om je open te stellen voor anderen, en dat kwetsbaarheid geen zwakte is maar dat je er juist veel voor terugkrijgt. Die onderwerpen komen ook terug in haar Netflix-documentaire van in totaal 1 uur en 16 minuten. Taaie kost is het niet: met humor, empathie en een beetje sarcasme maakt ze het een feestje om naar te kijken.

Je kunt de documentaire op Netflix bekijken.

Foto Netflix