Kijktip: documentaire ‘Dogs’

Honden: het zijn geliefde huisdieren, maar soms betekenen ze nog veel meer voor mensen. In de Netflix-documentaire Dogs komen heel bijzondere verhalen voorbij.

In de zesdelige documentaire staan zes verschillende verhalen centraal. Van hulphonden tot competitieve honden, en zelfs het verhaal van een husky in het door oorlog verscheurde Syrië.

Het is best een beetje emotioneel, maar ook heel inspirerend: de makers van de serie willen laten zien welke rol honden in het leven van mensen kunnen hebben, en hoe ze soms veel meer dan gewoon een huisdier zijn.

Bekijk hier alvast de trailer: