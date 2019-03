Kijktip: Drømmeland, een leven in de Noorse bergen

We dromen er allemaal weleens van: alles achterlaten, en midden in de natuur gaan wonen. De zestigjarige Nils deed het en vertrok naar de ruige Noorse bergen. Zijn verhaal is nu te bekijken in de documentaire Drømmeland van regisseur Joost van der Wiel. Nils (60) verlangt naar vrijheid in harmonie met de natuur, volledig onafhankelijk van de moderne maatschappij. Hij gaat in een kleine houten hut in de Noorse bergen wonen, midden in de wildernis. Maar zijn nieuwe leven is niet alleen maar idyllisch: het gebrek aan menselijk contact valt hem zwaar.

Nils zwicht uiteindelijk toch en deelt op zijn meegenomen mobieltje zijn bijzondere levensstijl met de rest van de wereld. Uit de documentaire blijkt dat het bijna onmogelijk is om volledig geïsoleerd en onafhankelijk te leven.

Regisseur Joost van der Wiel vindt het verhaal van Nils zo bijzonder omdat hij zichzelf in hem herkent. “Hij laat een uitvergrote versie zien van de verlangens waarmee ik zelf worstel. Ik denk dat we nog niet overzien wat constante bereikbaarheid met ons doet, en nog niet weten hoe we ermee om moeten gaan.”

Hij leg uit dat alles achterlaten en technologie volledig afzweren bijna niet meer mogelijk is. “Als je Nils ziet worstelen in een situatie die je als de ultieme oplossing zou kunnen zien, ga je nadenken over je eigen wensen en angsten.”