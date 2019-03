Kijktip: documentaire Schapenheld

“Openheid, rust, ruimte, vrijheid, simpel leven. Dacht ik.” Zo begint de trailer van de documentaire Schapenheld. Het wordt schaapherder Stijn bijna onmogelijk gemaakt om te leven naar zijn idealen.

Stijn is een van de laatste traditionele schaapherders in Nederland. Met zijn gezin woont hij op een romantische boerderij in Brabant, en hij reist jaarlijks duizenden kilometers om zijn schapen te laten grazen. Twintig jaar geleden ging hij het vak in omdat hij gelooft dat we beter met de wereld en dieren om moeten gaan – maar het wordt hem niet makkelijk gemaakt.

Het romantische beeld dat we bij schaapherders hebben – keuvelende schaapjes op een weids, groen landschap – klopt allang niet meer. Stijn kan bijna geen gebieden meer vinden om met zijn schapen heen te gaan. Steeds vaker worden ze ingesloten door woonwijken en industrieterreinen.

Een echte rebel

Schapenheld is een ode aan een manier van leven die onvermijdelijk zal veranderen of zelfs verdwijnen. Stijn is de held van het verhaal, een rebel die zich verzet tegen de bureaucratische regelingen en grootgrondbezitters. Langzaam wordt zijn situatie steeds dramatischer en aangrijpender, en je blijft hopen dat het hem lukt. Dat hij uiteindelijk wél die vrijheid vindt waar hij zo naar verlangt.

De documentaire is geregisseerd door Ton van Zantvoort en was al eerder te zien op het Amsterdamse documentairefestival Idfa. Je kunt de film nu ook in filmtheaters zien, bekijk deze pagina voor alle locaties.

Bron: Bedrock