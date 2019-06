Kijktip: He named me Malala

De Pakistaanse kinderrechtenactivist Malala Yousafzai is ’s werelds jongste winnaar ooit van de Nobelprijs voor de Vrede. Op Netflix wordt haar bijzondere verhaal verteld in de documentaire He named me Malala.

Toen Malala twaalf was, werd ze door een strijder van de Taliban in haar hoofd geschoten – simpelweg omdat ze onderweg naar school was. Onderwijs is voor meisjes in Pakistan op veel plekken verboden, maar Malala heeft zich hier altijd tegen verzet. Wonder boven wonder overleefde ze de aanslag op haar leven, en het sterkte haar alleen maar meer in haar overtuiging dat ze iets aan de situatie moest doen.

Malala ontpopte zich tot een wereldberoemde kinderrechtenactivist en strijdt nu al zo’n tien jaar voor het recht op onderwijs voor meisjes, van wie er 66 miljoen wereldwijd geen toegang hebben tot onderwijs.

In 2015 vertelt de toen zeventienjarige Malala in de documentaire He named me Malala over de aanslag, het belang van onderwijs voor iedereen en haar persoonlijke leven. Haar verhaal laat zien dat één persoon een groot verschil kan maken. Of zoals Malala het zelf zegt: “One teacher, one book, one pen can change the world.”

Meer over Malala lees je in het verhaal ‘Women heroes’ in de Flow-special Women that matter.

De documentaire He named me Malala is te bekijken op Netflix.

Bekijk de trailer hieronder.

Fotografie Netflix