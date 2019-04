Kijktip: Netflix-serie Our planet

We zijn fan van natuurfilms- en documentaires als Planet earth, Life en Blue planet. Nu kunnen we een titel aan dat rijtje toevoegen: Netflix lanceerde op 5 april de documentairereeks Our planet.

Er zijn acht afleveringen met ieder een eigen thema: van diep in de oceaan naar de jungles in Zuid-Amerika en de ijsvlaktes op de Noordpool. Je ziet hoe de kleinste insecten overleven in een gigantisch oerwoud, je volgt de jacht van een ijsbeer op voedsel en heel indrukwekkend zijn de paringsdansen van verschillende exotische vogels. Maar het draait niet alleen maar om het kijken naar mooie beelden. De serie heeft ook een thema dat iedere aflevering weer terugkomt: klimaatverandering en de steeds groter wordende gevolgen daarvan. Dat zorgt af en toe voor een brok in de keel.

De serie is te bekijken via Netflix.

Bekijk hieronder de trailer van Our planet.

Fotografie Netflix