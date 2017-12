Lisannes favoriete boeken van 2017

Volgens een IJslandse traditie geven mensen elkaar boeken op kerstavond. De rest van de avond spenderen ze lezend in bed met wat lekkers erbij. Ze noemen deze traditie Jólabókaflóðið, oftewel ‘the Christmas book flood’. Dat vinden we heerlijk klinken. Ook wij van de Flow-redactie lezen graag (nog) meer in de aanloop naar de feestdagen. We delen iedere zondag tot kerst onze favoriete boeken van 2017. Deze keer de zes van Lisanne, online editor.

Lisanne: “Aangezien ik een enorme kookliefhebber ben, bestaat mijn top zeven uit kookboeken. Ik verlies mezelf graag in nieuwe recepten en vervolgens duik ik de keuken in om ze uit te proberen.”

Het love & lemons kookboek

“Dit kookboek heeft een prachtige vormgeving en mag daarom niet ontbreken in mijn top zeven. In Love & lemons staan meer dan honderd vegetarische recepten – met tips om ze bijvoorbeeld veganistisch of glutenvrij te maken.” Het love & lemons kookboek – 100 zonnige variaties met verse groenten, Jeanine Donofrio en Jack Mathews (Spectrum)

Veg!

“Ik eet weinig vlees of vis, en door dit kookboek van Hugh Fearnley-Whittingstall (bekend van zijn kookprogramma’s op Chanel 4, die worden opgenomen op River Cottage in het Engelse Devon) mis ik het totaal niet. De recepten hebben groente in de hoofdrol, de ingrediënten zijn betaalbaar en de smaken zijn altijd verrassend.” Veg! – Met groenten in de hoofdrol, Hugh Fearnley-Whittingstall (Becht)

Ottolenghi – Het kookboek

“Dit is wel het meest smaakvolle kookboek met voor ieder wat wils. Van Ottlolenghi’s gerechten kun je wel drie borden opscheppen. Hij maakt de recepten, met een gemiddelde moeilijkheidsgraad, extra lekker door zijn originele gebruik van verschillende kruiden. Ik ben fan!” Ottelenghi – Het kookboek, Yotam Ottolenghi (Fontaine Uitgevers)

Sla

“Wie mij kent, weet dat ik graag salades eet. Het liefst mix ik alles wat ik lekker vind in een bowl. De salades in Sla brachten me op nieuwe ideeën, en er staan ook lekkere recepten voor desserts en soepen in. Je krijgt uitleg over de gezonde effecten van zo’n gerecht (altijd zonder suiker, tarwe en koemelk) en dankzij het voorraadlijstje kun je elk moment een lekkere salade in elkaar zetten. Handig! Ook ben ik regelmatig in de gelijknamige saladebar te vinden. Je vindt ze op meerdere locaties in Amsterdam, Haarlem, Utrecht en Den Haag.” Sla – We just eat, Ida de Haardt (Kosmos Uitgevers)

Jamie’s super food voor elke dag

“Wat kan ik genieten van Jamie Oliver. Wat hij ook maakt, al is het vlees, door zijn enthousiasme en passie voor eten krijg ik direct zin om de keuken in te springen. Zijn gezonde en makkelijk maaltijden zijn stuk voor stuk voltreffers. Van vlees, vis tot vega, er zit sowieso lekkers tussen voor jou.” Jamie’s super food voor elke dag, Jamie Oliver (Kosmos Uitgevers)

Hoe word ik een goddelijke huisvrouw

“Zondagen staan bij mij in het teken van bakken, ook te lezen in mijn blog over Mindful bakken. Voor de meeste ‘goddelijke’ recepten sla ik het boek van Nigella Lawson open. Voor taarten, baksels en cakes onthult Nigella in dit kookboek haar beste geheimen. Muffins met Snickers en pindakaas, mmm…” Hoe word ik een goddelijke huisvrouw, Nigella Lawson (Atlas Contact, Uitgeverij)