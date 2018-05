Literaire rondleiding door je boekenkast

Wat zeggen de boeken in je kast over jouw smaak, wat leerde je van ze en welke zijn nog steeds ongelezen? En valt je oog weleens op de ruggen, omslagen en lettertypes?

Dennis Gaens (die ook de literaire podcast Ondercast maakt) en literatuurwetenschapper Jozien Wijkhuijs bedachten ‘Waar we over praten als we over boeken praten’: een literaire rondleiding door je eigen boekenkast, die bestaat uit een poster met vragen en een audiotour. Leuk om de boeken die bij jou thuis staan weer eens met een frisse blik te bekijken. Te koop voor € 7,50 via Shop.denieuweoost.nl. Benieuwd naar de audiotour? Hieronder kun je alvast een stukje luisteren.

Tekst Marije van der Haar-Peters Fotografie ©Jovo Jovanovic/Stocksy United