Marijes favoriete boeken van 2017

Volgens een IJslandse traditie geven mensen elkaar boeken op kerstavond. De rest van de avond spenderen ze lezend in bed met wat lekkers erbij. Ze noemen deze traditie Jólabókaflóðið, oftewel ‘the Christmas book flood’. Dat vinden we heerlijk klinken. Ook wij van de Flow-redactie lezen graag (nog) meer in de aanloop naar de feestdagen. We delen iedere zondag tot kerst onze favoriete boeken van 2017. Deze keer de zeven van Marije, eindredacteur.

Parttime astronaut

“In eerste instantie viel ik voor de omslag van dit boek, maar het verhaal is minstens zo mooi. Over dat knagende gevoel van afstand en onrust dat in een relatie kan sluipen, en hoe je daar soms geen vat op krijgt. Ook de dialogen van Van Marissing komen aan.” Parttime astronaut, Renée van Marissing (Atlas Contact)

Het achtste leven (voor Brilka)

“Ik heb een zwak voor dikke boeken, en deze heeft 1280 (!) pagina’s. Toch had ik het vrij snel uit. Ik dompelde me onder in het verhaal van zes generaties van een Georgische familie in de twintigste eeuw. Het verhaal begint met een chocoladedrank die zo onweerstaanbaar is, dat mensen zichzelf soms niet meer in de hand hebben.” Het achtste leven (voor Brilka), Nino Haratischwili (Atlas Contact)

Het hart is een eenzame jager

“Over dit boek hoorde ik voor het eerst tijdens mijn leesretraite (in Flow 2 van komend jaar lees je er meer over). Het is een wat onbekendere klassieker die in 1940 verscheen, maar de thema’s zijn nog steeds actueel. Racisme en armoede bijvoorbeeld, maar ook eenzaamheid – die vooral voelbaar is in die ene kroeg waar de hoofdpersonen ’s nachts belanden.” Het hart is een eenzame jager, Carson McCullers (Athenaeum)

Wormen en engelen

“Omdat ik het leuk vind om werk te lezen van jonge, nieuwe schrijvers, bezocht ik een avond met vier talenten. Dichter Maarten van der Graaff las zo mooi voor uit zijn debuutroman, dat ik ’m meteen kocht. Het boek gaat onder meer over het geloof, maar met een verrassende invalshoek: hoofdpersoon Bram probeert te begrijpen wat zijn vader (die zich plotseling bekeert) en zijn vriend Paul (die dominee wordt op Goeree-Overflakkee, het eiland waar Van der Graaff opgroeide) in het geloof vinden.” Wormen en engelen, Maarten van der Graaff (Atlas Contact)

Het monster van Essex

“Wat ben ik blij dat we deze titel met ons leesgroepje lazen: zelf had ik me niet zo snel gewaagd aan een boek dat draait om een fantasiefiguur (als je weet dat ik zelfs in deel één van Harry Potter ben gestrand, snap je misschien waarom). Heel jammer was het geweest als ik Perry’s vertelkracht had gemist, en het verhaal dat niet eens zozeer over dat monster gaat, maar vooral over vriendschap.” Het monster van Essex, Sarah Perry (Prometheus)

Het einde van eenzaamheid

“Jules Moreau verliest op jonge leeftijd zijn beide ouders. Hij en zijn broer en zus groeien los van elkaar op in een kindertehuis, maar hun band blijft al die jaren erna zo voelbaar. Wells beschrijft heel mooi hoe het leven soms kan lopen, en hoe je dan weer opkrabbelt. En hoe dat voelt: rouw.” Het einde van eenzaamheid, Benedict Wells (Meulenhoff)

Lampje

“Ik redigeerde voor Flow 7 een prachtig interview met illustrator Annet Schaap en had al veel goede dingen over haar schrijversdebuut gehoord, daarom las ik sinds lange tijd weer eens een kinderboek. Het bijzondere vind ik dat Schaap fantasie en realiteit vloeiend in elkaar laat overlopen, alsof het gewoon één wereld is. Ze werd al vergeleken met Paul Biegel en dat is wat mij betreft helemaal terecht.” Lampje, Annet Schaap (Querido Kinderboeken)