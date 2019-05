Wanneer je af en toe buiten de gebaande paden gaat, is er zoveel bijzonders te ontdekken. Zo zijn er, naast alle bekende musea, heel veel kleine, onafhankelijke mini-musea in Nederland. Gewoon, bij mensen in de schuur of op zolder. Fotograaf Maartje ter Horst wilde er meer over weten.

Ze bezocht 22 kleine musea, verspreid over alle twaalf provincies. De bijzonderste plekken kwamen langs: het Nederlands Dakpannen Museum, bijvoorbeeld. Of het Mac’s Happy Toys Museum, met echt álle Happy Meal van de McDonalds ooit. Of het Klaver Vier Eekhoornmuseum (hier moesten wij ook even over nadenken).

Maartje keek haar ogen uit, maakte foto’s en praatte met de eigenaren. Allemaal hartelijke, gastvrije mensen die ontzettend trots zijn op wat ze hebben verzameld, en die vaak bijzondere verhalen te vertellen hebben. Maartje heeft de foto’s en verhalen gebundeld in een boek: Ode aan de kleinste musea van Nederland (en de mensen die ze mogelijk maken). Een feestje om te zien en te lezen.

Meer weten over Maartje en haar werk? Ga dan naar haar website.

Fotografie Maartje ter Horst