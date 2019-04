Podcast Ride. Read. Discuss! met Flow’s Irene

Flow’s Irene werd uitgenodigd om over Flow te vertellen in de podcast Ride. Read. Discuss! van Books on the Subway. Ze vertelde over mindfulness, het ontstaan van Flow, haar liefde voor papier en meer.

De Britse Hollie Fraser had in 2012 maar één doel: meer mensen aan het lezen krijgen. Daarom begon ze boeken achter te laten in de metro’s van Londen. De Amerikaanse Rosy Kehdie volgde haar voorbeeld in New York, en inmiddels runnen de twee samen Books on the Subway. Als mensen een boek met hun sticker erop vinden, kunnen ze het meenemen, lezen en weer ergens in een metro terugleggen. Inmiddels is hun initiatief overgenomen in vele andere landen en steden.

De podcast Ride. Read. Discuss! gaat niet alleen over boeken en auteurs, maar je hoort ook bijzondere verhalen uit de stad New York. Hollie en Rosy nodigden Irene uit om te vertellen over Flow en de boeken die we hebben gemaakt met de Amerikaanse uitgeverij Workman. Het werd een heel leuk gesprek. Benieuwd? De aflevering is te beluisteren op de website, iTunes en Spotify.