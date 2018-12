Quirines favoriete boeken van 2018

Welke boeken die we het afgelopen jaar lazen, zijn ons het meest bijgebleven? Tot de kerst delen we elke zondag de favorieten van de Flow-redactie. Deze keer de vijf van online editor Quirine.

De meermin en de courtisane – Imogen Hermes Gowar

“Ik ben een groot fan van historische fictie, dus als de omschrijving op de achterkant van een boek begint met ‘Op een septemberavond in 1785…’, heb je mij eigenlijk al. Door de titel denk je misschien dat het een fantasieboek is, maar dat klopt niet helemaal. Er ligt weinig nadruk op de meermin in het verhaal, en meer op de positie van vrouwen in de achttiende eeuw – en hoe moeilijk het was om te overleven als alleenstaande vrouw. Het contrast tussen de sobere koopman Hancock en de hysterische courtisane Angelica maakte het voor mij een interessant, anders-dan-anders-verhaal.” (Atlas Contact

The priory – Dorothy Whipple

“Nog een historisch verhaal, maar dan geschreven in de tijd waarin het zich afspeelt: begin twintigste eeuw. Het is uitgegeven door een Londense uitgeverij die ‘vergeten’ vrouwelijke auteurs opnieuw in de spotlights zet. Toen ik erover hoorde, probeerde ik meteen een paar verhalen en daar heb ik geen spijt van: Dorothy Whipple is nu al een van mijn favoriete schrijvers. The priory speelt zich af in en rond een afbrokkelend landhuis. Als de eigenaar failliet gaat, besluit hij te hertrouwen met een jongere vrouw. Zijn beschermd opgegroeide dochters moeten het leven vanaf nu zelf gaan uitvogelen. Andere favorieten van Whipple: They were sisters en Because of the Lockwoods (helaas (nog) niet naar het Nederlands vertaald).” (Persephone Books)

Spaar de spotvogel – Harper Lee

“Soms zie je jarenlang een klassieker voorbijkomen en heb je eigenlijk geen idee waar-ie over gaat. To kill a mockingbird was zo’n boek voor mij. Wat ben ik blij dat ik het uiteindelijk toch gelezen heb: ik sloot de jonge hoofdpersoon, Scout, meteen in mijn hart en de boodschap van het verhaal is ontzettend mooi.” (De Bezige Bij)

Over leven en schrijven – Stephen King

“Ik wist wel dat Stephen King goed is in het schrijven van thrillers, maar ik wist niet dat hij zo’n geweldig gevoel voor humor heeft. In dit boek – deels memoir, deels masterclass voor schrijvers – vertelt King op humoristische wijze hoe hij een van de grootste bestsellerauteurs ter wereld is geworden (dat ging dus helemaal niet van een leien dakje) en hoe hij het schrijversvak ziet. Met aantekeningen, tips, anekdotes en een flinke dosis zelfspot.” (Luitingh-Sijthoff)

De eenzame stad – Olivia Laing

“Aan de hand van een aantal kunstenaars (onder wie Edward Hopper, Andy Warhol en David Wojnarowicz) verkent Olivia Laing het begrip eenzaamheid, en wat het betekent om je alleen te voelen in een grote stad. Ik vond het heel indrukwekkend om te lezen hoe grote, succesvolle kunstenaars vaak zo’n pijnlijk leven leiden, en hoe we zelf troost kunnen halen uit hun werk.” (De Bezige Bij)