Reading challenge: de diepte in

Bij Flow lezen we graag. En we houden van een uitdaging op z’n tijd: een nieuw genre ontdekken, bijvoorbeeld. Of eindelijk die klassieker uit de kast halen. Zin om met ons mee te doen? In januari delen we iedere zondag een idee voor een reading challenge.

Deze leesuitdaging draait om verdieping. Is er een onderwerp waar je meer over zou willen weten? De geschiedenis van Amsterdam, bijvoorbeeld. Maak een lijst met boeken die hierover gaan. Hoeveel titels je op je lijst zet, bepaal je zelf. Probeer boeken uit verschillende genres te kiezen. Zo kun je een autobiografie lezen over een belangrijk persoon die in Amsterdam is opgegroeid, maar je kunt ook kiezen voor een gedichtenbundel over de stad. Ook deze week maak je het zo makkelijk of moeilijk als je zelf wilt. Hieronder geven we een voorbeeld van een leeslijst met boeken over het onderwerp ‘De geschiedenis van Amsterdam’.

Bekijk onze special over boeken & lezen Flow Boeken & Lezen Flow Leespakket

Non-fictie (Een kleine geschiedenis van Amsterdam – Geert Mak) Historische roman (Publieke werken – Thomas Rosenboom) Fictie (Wees onzichtbaar – Murat Isik) Kunst (Made in Amsterdam – Gusta Reichwein)