Reading challenge: nieuwe genres

Bij Flow lezen we graag. En we houden van een uitdaging op z’n tijd: over nieuwe onderwerpen lezen, bijvoorbeeld. Of eindelijk die klassieker uit de kast halen. Zin om met ons mee te doen? In januari delen we iedere zondag een idee voor een reading challenge.

Het doel van deze uitdaging is om nieuwe genres te ontdekken. Schrijf op een blaadje alle genres op die je kent (op internet vind je ook veel lijstjes) en kies er een aantal uit waarin je nog nooit een boek hebt gelezen. Dit kunnen er tien zijn, maar ook twintig of dertig. Ook bij deze leesuitdaging kun je het zo ingewikkeld of simpel maken als je zelf wilt. Lees je over het algemeen alleen maar fictie? Probeer dan eens een biografie. Lees je vooral thrillers? Sla dit jaar eens een dichtbundel open. Hieronder een lijstje met tien voorbeelden van verschillende genres en wat suggesties voor boeken:

Thriller (Voor ik ga slapen – SJ Watson) Historische roman (De Amerikaanse prinses – Annejet van der Zijl) Poëzie (Als ik stil ben heb ik een bos in mijn hoofd – Siel Verhanneman) Kinderboek (Lampje – Annet Schaap) Reisverhaal (Reizen zonder John – Geert Mak) Familieroman (Het achtste leven (voor Brilka) – Nino Haratischwili) Biografie (Maria Callas – Arianna Huffington) Romantiek (En het sneeuwde in Rome – Stefan van Dierendonck) Fantasy (Het monster van Essex – Sarah Perry) Verhalenbundel (Alle verhalen – Roald Dahl)

Je kunt natuurlijk ook andere genres en boeken kiezen.

Fotografie ©Saz B/Unsplash