Bij Flow lezen we graag. En we houden van een uitdaging op z’n tijd: een nieuw genre ontdekken, bijvoorbeeld. Of eindelijk die klassieker uit de kast halen. Zin om met ons mee te doen? In januari delen we iedere zondag een idee voor een reading challenge.

Terug naar de klassiekers

Voor deze uitdaging lieten we ons inspireren door de website van de Amerikaanse Karen: Books and Chocolate. Ze organiseert al een paar jaar de reading challenge ‘Back to the classics’, waarbij je probeert twaalf klassiekers te lezen in twaalf maanden. Een classic is volgens Karen een boek dat minstens vijftig jaar geleden is verschenen. Ze geeft een aantal suggesties om een gevarieerd lijstje samen te stellen:

Een klassieker uit de 19e eeuw (ieder boek dat gepubliceerd is tussen 1800 en 1900). Een boek uit de 20e eeuw (ieder boek dat gepubliceerd is tussen 1900 en 1968). Minimaal één boek van een vrouwelijke auteur. Een vertaalde klassieker (ieder boek dat oorspronkelijk niet in je moedertaal is geschreven). Een boek over misdaad (zowel fictie als non-fictie), bijvoorbeeld Sherlock Holmes van Sir Arthur Conan Doyle. Een klassieker waarin reizen centraal staat. Denk aan De hobbit van J.R.R. Tolkien en De reis om de wereld in tachtig dagen van Jules Verne. Een boek waarvan de titel uit één woord bestaat, zoals Emma van Jane Austen. Een verhaal met een kleur in de titel. Een klassieker van een auteur die je nog niet kent. Een boek waar je tegen opziet. Omdat het zo veel bladzijdes heeft, bijvoorbeeld. Een klassiek kinderboek. Herlees je favoriete klassieker.

Maar je kunt natuurlijk ook gewoon zelf je klassiekers kiezen (als ze maar vóór 1968 zijn verschenen).

Fotografie ©Saz B/Unsplash