De schrijfplek van Arthur Japin

De een werkt in de Dordogne waar de roodborstjes tegen het raam tikken, de ander kijkt uit over de Amsterdamse grachten. In onze special Flow Boeken & lezen laten auteurs zien waar zij al die mooie zinnen schreven. Zoals Arthur Japin, schrijver van bestsellers als Een schitterend gebrek en zijn nieuwe roman Kolja. Hij trekt zich graag terug in zijn tweede huis in Frankrijk.

“Toen ik hier voor het eerst kwam, in het dal waar de Vézère stroomt, moest ik huilen. Ik voelde dat alles klopte. Ooit verruilde ik Amsterdam voor het rustige Utrecht, dezelfde reden waarom ik sinds 2007 ook in de Dordogne werk. Ik blijf meer in de ballon van mijn fantasie, kan naar buiten lopen zonder dat iets me afleidt. Alles staat in dienst van het schrijverschap. En het geluk. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik hoor hier slechts de muziek van de woorden en het fluiten van de vogels. Roodborstjes tikken écht tegen het raam, heb ik ontdekt.”

De foto's en interviews komen uit het boek Where the magic happens – Schrijverskamers van Huib Afman (uitgeverij Lannoo), waarin 45 Nederlandse en Vlaamse schrijvers laten zien waar ze dagelijks zitten te schrijven.

Meer verhalen staan in onze special Flow Boeken & lezen.

Interviews Huib Afman Fotografie Corné van der Stelt