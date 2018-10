Even rust met Six Minute Stories

Zes minuten een roman lezen is de snelste manier om je stressniveau te verlagen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Geen tijd voor een heel boek? De Six Minute Stories van bekende Nederlandse en Vlaamse auteurs heb je in zes minuten uit.

Met dit initiatief wil zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid graag twee dingen bereiken: meer jongeren (maar natuurlijk ook volwassenen) aan het lezen krijgen en een rustmoment op een drukke dag creëren. Steeds meer mensen krijgen op jonge leeftijd al met een burn-out en verhoogd stressniveau te maken. Lezen kan hierbij helpen: uit onderzoek van de universiteit van Sussex blijkt dat slechts 6 minuten lezen het stressniveau met 68 procent verlaagt. De eerste Six Minute Stories waren vorig jaar een groot succes: de boekjes bereikten 1,2 miljoen mensen. Daarom is er nu een tweede serie, met verhalen van onder anderen Tim den Besten, Herman Koch, Anna Drijver, Elfie Tromp en Mano Bouzamour. Vanaf 17 september verschijnt wekelijks een nieuw (gratis) boekje op smartphone-formaat. Via stations, koffiezaken en bibliotheken in de Randstad worden ze verspreid door het hele land. Misschien een goede aanleiding om even pauze te nemen, het verhaal te lezen en weer door te geven. Kijk waar je een boekje kunt vinden op Sixminutestories.nl.