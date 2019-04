Tips om te beginnen met lezen

Ken je dat? Je verheugt je op een avond met een boek op de bank, maar laat je toch weer afleiden door je smartphone of de televisie. Of je weet niet zo goed hoe je moet beginnen. Tips om wél met lezen te te beginnen.

Het is vandaag UNESCO World Book Day, een internationale feestdag om het plezier van boeken en lezen te vieren. Een mooie gelegenheid misschien om er zelf ook een boek bij te pakken en je te verliezen in een verhaal. Maar als je jezelf niet als ‘lezer’ ziet, kan de vraag ‘Waar moet ik beginnen?’ een struikelblok zijn.

Eigenlijk kunnen we daar maar één antwoord op geven: waar jij maar wilt. Net zoals niet iedereen dezelfde films leuk vindt, is ook lezen heel subjectief. Het belangrijkste is dus om een boek te vinden dat jíj heel leuk vindt, en dan gaat het lezen eigenlijk vanzelf. Daarnaast zou je dit eens kunnen proberen om van lezen een nieuwe gewoonte te maken:

Probeer een nieuw genre

Soms raak je uitgekeken op de boeken die je hebt en is de motivatie om te lezen even weg. Daag jezelf dan uit en probeer eens iets te lezen wat je normaal niet zo snel zou oppakken. Een thriller van je vader of broer, een interessant zelfhulpboek of een mooie biografie, bijvoorbeeld. Misschien ontdek je wel een heel nieuw genre waarvan je niet wist dat je het leuk vond.

Bekijk boekenlijstjes

Er zijn talloze boekenlijstjes te vinden voor verschillende genres, onderwerpen en meer. Hou je van plot twists? Google dan op ‘boeken met een plot twist’, en er komen veel tips naar boven. Of google bijvoorbeeld op ‘boeken die iedereen gelezen moet hebben’ – keuze genoeg. Op Goodreads kunnen gebruikers zelf lijstjes maken en boeken per onderwerp toevoegen. Boeken over racisme, biografieën, van vrouwelijke auteurs… Bedenk het en er is een lijstje van.

Ga naar de bibliotheek

Neem de bibliotheek als startpunt. Het zou zonde zijn als je allemaal boeken koopt die achteraf toch niets voor jou blijken te zijn. Bij de bibliotheek breng je ze dan gewoon weer terug, en probeer je iets anders. Ook doe je er inspiratie op voor nieuwe boeken.

Probeer een nieuw format

Misschien vind je lezen op een e-reader wel fijner dan van papier. Of wat dacht je van audioboeken? Het verhaal wordt dan aan je ‘verteld’ (soms door de schrijver zelf), en je kunt bijvoorbeeld ook in de auto of trein luisteren, of tijdens huishoudelijke klusjes.

Lees ook: Levenslessen uit romans

Vind een boekenclub

Lezen is extra leuk als je er met anderen over kunt praten. Wat vonden zij van die ene gebeurtenis, en welk personage was favoriet? Je leert de verhalen op een andere manier begrijpen en bekijken. Vraag eens rond bij jouw plaatselijke bibliotheek of boekhandel naar bestaande boekenclubs, richt er zelf een op of word lid van een online boekenclub.

Stel een leesdoel in

Een ‘moetje’ hoeft het lezen niet te worden, maar soms kan het fijn zijn om jezelf te motiveren met een leesdoel. Dit kun je doen zoals je zelf fijn vindt. Misschien wil je elke dag tien pagina’s lezen? Of richt je je liever op een bepaald aantal boeken per maand of jaar? Er zijn ook apps of websites waarop je je leesdoel kunt instellen, bijhouden en bijstellen, zoals Goodreads.

Zet een timer

Een timer zetten kan goed helpen tegen de afleiding. Als je weet dat je na dertig minuten even kun pauzeren (en op je telefoon kijken), is de kans groter dat je tijdens het lezen andere dingen gaat doen. Ook hoef je niet steeds op de klok te kijken als je bijvoorbeeld een half uurtje gaat lezen voordat je ergens naartoe moet.

Neem je boek overal mee naartoe

Je kunt eigenlijk op alle ‘lege’ momenten van de dag je boek erbij kan pakken. In de wachtkamer bij de tandarts, in de trein of in dat leuke koffietentje. Allemaal momenten waarop je normaal gesproken misschien wel automatisch je telefoon erbij pakt.

Fotografie Priscilla du Preez/Unsplash.com