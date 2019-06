Tot rust komen met een podcast

Oud-radiodeejay Patrick Kicken voert diepgaande gesprekken met bekende en minder bekende gasten over stressvrij leven. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld geluk, burn-out, meditatie en mindfulness.

Een soort tegenhanger van het alom geaccepteerde ‘hoe meer, hoe beter’, want in deze Engelstalige podcast staat vertragen centraal. Schrijver Jocelyn K. Glei interviewt denkers, kunstenaars en ondernemers en stelt vragen als: hoe kunnen we slimmere beslissingen nemen, ons meer comfortabel voelen met risico’s nemen en onze aandacht beter verdelen?