Zin om iets nieuws te proberen? Met het boek Uked, Ukelele leren spelen in een weekend van Uitgeverij Snor kun je in een paar dagen het kleine broertje van de gitaar leren bespelen.

De auteurs van het boek, Barbara Tammes en Liselotte Goed, willen met het boek muziek toegankelijk maken voor iedereen. Barbara: “Je hoeft niet muzikaal te zijn om plezier te beleven aan muziek maken. Ukelele is daar het perfecte instrument voor.” In 2015 richtten ze samen het bedrijf Uked op, waarmee ze ukelele-workshops door het hele land geven.

Uked is geschreven volgens de filosofie ‘downsize, simplify and smile’. Geen droge oefeningen, maar praktische tips die je meteen kunt inzetten. Aan de hand van de nummers van Amerikaanse singer-songwriter Shanin Blake, waarmee het duo samenwerkt, kan iedereen de technieken leren die je nodig hebt om funky liedjes te kunnen spelen. Naast de tekst in het boek, vind je online ook video’s met alle nummers van Shanin Blake, zodat je meteen mee kunt spelen.