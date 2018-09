Vaker buiten de deur lezen

In de trein of in een koffietentje hoef je even niets, daarom is lezen er vaak zo fijn. Ons op een terrasje onderdompelen in een boek, dat zouden we vaker kunnen doen.

In Nederland lezen we vooral thuis op de bank, blijkt uit een groot leesonderzoek van de Nederlandse Taalunie. Zeker in vergelijking met steden als Tokio, New York, Londen, Parijs of Berlijn. In metro’s of op een lentedag in het park lijkt het wel of bijna iedereen daar aan het lezen is, soms ook in klassiekers waar je best wat concentratie voor nodig hebt.

Toch ontstaan ook hier steeds meer samen-lezen-initiatieven. Boekwinkel Savannah Bay in Utrecht doet bijvoorbeeld elke laatste zondag van de maand de deuren twee uur eerder open. Er staan koffie, thee en koekjes klaar, er liggen overal kussens en dekentjes en op de achtergrond klinkt een zacht muziekje. Je kunt komen en weggaan wanneer je wilt en hoeft na afloop niets te delen over je boek.

Lees ook: Boekentip: De vos en de ster

Oud-winkelmanager Lenneke de Ruijter kwam op het idee voor deze Read-Ins omdat ze het zelf zo fijn vindt om niet altijd alleen te lezen. “Ik spreek regelmatig met vrienden af om samen een boek te lezen op de bank. Je raakt dan ook minder snel afgeleid door je to do-lijstje.” Ook in de winkel merkte De Ruijter dat veel mensen vaker de rust op willen zoeken.

“Klanten riepen vaak dat ze te weinig tijd hebben om al die mooie boeken te lezen. Tijd erbij verkopen lukte helaas niet, maar ik kon wel een ruimte creëren waarin we met z’n allen kunnen lezen, zonder afleiding. En dan is het nog aan jezelf om je die tijd te gunnen. We maken het leven vaak zo druk voor onszelf. Het is zo leuk om te merken dat soms de hele winkel vol zit met lezende mensen, en iedereen de rust en ruimte vindt om dat mooie boek nu wél uit te krijgen.”

Het complete verhaal ‘Buiten de deur lezen’ vind je in Het grote vertraagboek.

Actuele informatie over de Read-Ins bij Savannah Bay vind je op Facebook.

Tekst Chris Muyres, Marije van der Haar-Peters Fotografie ©Bonninstudio/Stocksy United