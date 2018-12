Vier boeken over omgaan met je verleden

Ben jij ook wel eens benieuwd hoe je beïnvloed bent door je jeugd? Of zijn er dingen uit je verleden die je graag verder zou willen onderzoeken? Vier boeken die je daarbij kunnen helpen.

Wij zijn ons brein – Van baarmoeder tot alzheimer

Neurobioloog Dick Swaab volgt het brein van de geboorte tot de dood, met de vraag: waarom zijn we wie we zijn? Op een toegankelijke en boeiende manier neemt hij je mee langs alle fases waar wij met ons brein doorheen (kunnen) gaan: puberteit, seksualiteit, anorexia, alzheimer, medicatie, criminaliteit, geloof, hersenbeschadiging, psychische problemen en bijna-doodervaringen. Na het lezen van dit boek zul je jezelf (en je brein) een stukje beter begrijpen (Atlas contact).

Het verhaal van je leven – Storytelling en de zoektocht naar een zinvol bestaan

In dit boek vertelt auteur en coach Mieke Bouma over hoe mensen de werkelijkheid van de wereld en zichzelf scheppen door verhalen te vertellen. Hoe we ons leven ervaren, hangt allemaal af van wat we onszelf vertellen. Een belangrijke boodschaop die je uit dit boek kunt halen is dat je je de held of heldin bent van je eigen verhaal, en je kunt het altijd herschrijven om meer uit je leven te halen (Balans).

Memoires schrijven

Mocht je je verleden willen onderzoeken door er over te schrijven, kan dit boek van Mary Karr je helpen alles op een rijtje te zetten. Een les die ze je leert is bijvoorbeeld dat je jezelf constant moet blijven afvragen: is het echt zo gegaan, of is dit hoe ik het heb opgeslagen in mijn herinneringen? Met vele voorbeelden van succesvolle memoir-schrijvers (Uitgeverij Marmer).

De keuze – Leven in vrijheid

Edith Eva Eger was zestien jaar oud toen ze naar Auschwitz werd gestuurd – iets wat zij en haar zusje maar net overleefden. In De keuze – Leven in vrijheid vertelt Edith haar verhaal, en hoe ze nu als psycholoog haar cliënten helpt om zich uit hun eigen gedachten te bevrijden. Haar boodschap: iedereen kan voor vrijheid kiezen (Lev.)

Deze boeken stonden bij het verhaal ‘De echo van je jeugd’ in Flow 8.

Fotografie Unsplash.com/2photo pots