Een beetje meer van jezelf houden is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Tegenwoordig wordt er veel van ons verwacht, en door de vaak perfecte plaatjes op social media ligt de lat extra hoog. Maar je kunt leren hiermee om te gaan: vier boeken over zelfliefde.

Deze boeken pleiten voor een beetje meer tolerantie naar jezelf, en wat minder kijken naar wat de rest van de wereld denkt en vindt. Want ook al het lijkt het soms wel zo, helemaal niemand is perfect. En dat is ook gewoon prima.

Verslaafd aan liefde

Jan Geurtz vertelt in dit boek hoe we constant op zoek zijn naar liefde van anderen, en elke afwijzing persoonlijk opnemen. Maar je wordt pas écht gelukkig wanneer je op zoek gaat naar liefde van jezelf, aan jezelf. Het geluk dat je dan vindt is veel duurzamer, want jij bent de enige persoon die constant met jezelf op moet trekken (Ambo|Anthos).

What a time to be alone

Alleen zijn is niet erg – sterker nog, het is het beste wat je ooit kan overkomen, zegt Chidera Eggerue (ook wel ‘The Slumflower’). De activiste moedigt je in dit boek aan om je op jezelf te focussen, en je daarbij niet in de weg te laten zitten door anderen. Met goede tips om gezonde relaties met anderen te ontwikkelen zonder jezelf te vergeten (Hardie Grant).

De moed van imperfectie

Dit boek neemt je bij de hand en begeleidt je op de reis van ‘wat zullen anderen wel niet van me denken’ naar ‘ik ben goed genoeg’.Bestsellerauteur Brené Brown (we kennen haar ook van De kracht van kwetsbaarheid) schrijft over je perfectionisme laten varen, stress loslaten en creativiteit de ruimte geven (Lev.).

Melk en honing en De zon en haar bloemen

Het thema zelfliefde loopt als rode draad door de gedichtenbundels van de Canadese Rupi Kaur. Ze schrijft onder andere over verdriet, wat het is om een vrouw te zijn in de huidige wereld, jezelf accepteren, omgaan met de hoge eisen van de maatschappij en trots zijn op je afkomst. Herkenbaar en vooral heel erg mooi (Orlando).

