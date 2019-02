Beluister vrijdag filmmuziek op Radio 4

Even helemaal wegdromen bij muziek uit Game of Thrones, The Lion King en The Sound of Music: op vrijdag 22 februari kun je de hele middag luisteren naar de Filmmuziek Top 40 op NPO Radio 4.

De afgelopen week konden luisteraars van NPO Radio 4 stemmen op hun favoriete stukken (klassieke) filmmuziek. Daar is een top 40 uit voort gekomen, die je hier in zijn geheel kunt bekijken. Op nummer 1 staat Once Upon A Time in The West van componist Ennio Morricone. Nederlandse componisten zijn ook vertegenwoordigd: Rogier van Otterloo staat erin met muziek voor Soldaat van Oranje en Turks Fruit.

Behalve dat je de muziek kunt beluisteren, wordt er ook over verteld. Filmregisseur Tim Oliehoek geeft toelichting over de top 10, en na de uitzending zullen Dieuwertje Blok en Christiaan Kuyvenhoven de muziek van populaire series als The Crown bespreken.

Beluister de filmmuziek top 40 op vrijdag 22 februari van 12.00 tot 17.00 op je radio of via nporadio4.nl.

Fotografie Ganapathy Kumar/Unsplash.com