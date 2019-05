Wat kun je doen tijdens het Snorfestival?

Ken je Uitgeverij Snor al? Ze maken kookboeken, cadeauboeken, invulboekjes en meer. En op zondag 26 mei organiseren ze het Snorfestival in Utrecht, een evenement met workshops, optredens en lekker eten.

Veel te doen

Op het festival hoor je meer over de nieuwste boeken van Snor (die je ook meteen kunt aanschaffen), maar je kunt er ook van alles doen. Zo staan er zeefdrukmachines, is er een workshop kunst maken met karton, je kunt je tenen laten lezen of een backpackersparcours lopen, er is een vintagemarkt en nog veel meer.

Onderwaterwereld

Ook is er lekker eten en fijne muziek, met verschillende liveoptredens. Het thema van dit Snorfestival is de onderwaterwereld, en daar is een leuke wedstrijd aan gekoppeld: wie het er het mooist verkleed komt met een outfit in het thema, kan een prijs winnen.

Het Snorfestival vindt op zondag 26 mei plaats van 12.00 tot 17.00 uur bij de Vrijhaven in Utrecht.

Kaartjes kun je kopen via Dewereldvansnor.nl.

Beeld Uitgeverij Snor