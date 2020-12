Brieven schrijven met Sara: 3x fijne kerstkaarten

Online redactiestagiaire Sara is opgegroeid met Hyves, MSN en e-mails. Een kaart van oma kreeg ze standaard voor elke mijlpaal in haar leven, maar er zelf eentje versturen deed ze eigenlijk nooit. In deze rubriek zoekt ze uit wat er zo fijn is aan het schrijven van brieven.

Ik verstuurde (zoals hierboven beschreven) dus nooit een kaart. Ik gaf ze weleens persoonlijk tijdens een verjaardag of tijdens de Kerst, maar daar bleef het bij. Ik weet nog dat ik op de basis- en middelbare school standaard voor het kerstdiner van die kleine kerstkaartjes meenam. Sinds ik studeer, doe ik dat eigenlijk niet meer.

Dit jaar kriebelt het weer bij mij om fijne kerstkaarten in te slaan en ze op te sturen naar dierbaren. Ik heb het gevoel dat het deze kerst extra belangrijk is. Ik zocht drie bedrijven op die hun kerstkaarten met liefde en aandacht hebben gemaakt.

Handgemaakt met waterverf

Petra van Dreumel stuurde een paar van haar zelfgemaakte wenskaarten naar de redactie en ik was gelijk verliefd. Ze illustreert haar kaarten met waterverf en laat in haar ontwerpen de natuur en kleurrijke hartjes vaak terugkomen. Voor de kerst en het nieuwe jaar heeft ze ook een aantal lieve kaarten gemaakt die je kunt vinden op haar website. Ook leuk: de wenskaarten zijn gedrukt op duurzaam papier gemaakt van olifantengras.

De kerstkaarten van Petra van Dreumel vind je hier.

Duiken in de archieven

Nederland kent tientallen archieven, waar mooie beelden en verhalen te vinden zijn. Historisch bureau Goeie Ouwe Koeien dook deze archieven in op zoek naar oude kerstbeelden om er ansichtkaarten van te maken. Hannah Bakx, historicus bij Goeie Ouwe Koeien: “In onze zoektocht naar beelden voor een set kerstkaarten kwamen we bijzondere plaatjes tegen: van sleeënde kinderen in de jaren 50 tot typische beelden van een kerstbomenverkoop voor een tuincentrum. En van een besneeuwde Martinitoren tot het inzamelen van brood voor vogels.”

De kerstkaarten van Goeie Ouwe Koeien vind je hier.

Duurzame kerstkaarten

Duurzame kaarten maakt klimaatneutraal gedrukte kaarten zonder water en met gifvrije bio-inkt. Alle kaarten zijn gemaakt van 100% organisch materiaal en hierdoor niet milieubelastend, – je zou ze bij wijze van spreken zo op de composthoop kunnen gooien – maar bovenal zijn ze leuk om ergens neer te zetten natuurlijk. Het papier is van oudpapier of karton gemaakt, maar ook van plantenstengels uit de oogstafval. Duurzame kaarten heeft een aardig grote kerstcollectie waar ze simpele kaarten afwisselen met lieve taferelen van onder andere ezels, vogels en rendieren.

De kerstkaarten van Duurzame kaarten vind je hier.

Tekst en fotografie Sara Assarrar