Brieven schrijven met Sara: ‘Lieve vreemdeling…’

Ik zit aan de eettafel en voor mij ligt een stapel kaarten. Deze kaarten zijn bedoeld om door de brievenbus te schuiven bij onbekende buurtgenoten. Op elke kaart schrijf ik een kleine, vriendelijke boodschap. Ik begin met: ‘Lieve vreemdeling…’

Een glimlach bezorgen

Als ik via Teams een videogesprek start, ontmoet ik drie vriendinnen genaamd Jil (28), Nicole (31) en Tosca (28). Deze meiden zijn de bedenkers van het project Covid Smile: ze ontwerpen kaartjes die ze vervolgens bij vreemden in de buurt in de brievenbus stoppen. Dit doen ze geheel vrijwillig.

Tosca: “We hebben Covid Smile opgericht om mensen in de buurt een glimlach te bezorgen. In deze onzekere tijd zijn er veel mensen die bijvoorbeeld hun baan zijn kwijtgeraakt of die moeite hebben met het vinden van een baan. Met onze kaarten hopen wij ze een hart onder de riem te steken.”

Achter de deuren

Als ik vraag hoe ze op het idee van Covid Smile zijn gekomen, kijken ze elkaar even aan.

Nicole: “Door de coronacrisis hebben vijf van mijn vrienden geen baan meer. Ik wilde ze een kaart sturen om ze op te vrolijken. Er begon toen iets te kriebelen.

Het idee nam pas een echte vorm aan toen ik met Tosca aan het wandelen was. We maken dagelijks een ochtendwandeling door de buurt en liepen langs allerlei deuren. Achter die deuren zagen we mensen zitten die zich in deze tijd extra somber kunnen voelen. Het leek ons een goed idee om kaartjes te schrijven en ze tijdens onze wandelingen in willekeurige brievenbussen te gooien. Ik was van mening dat iedereen een fijn kaartje nu goed kon gebruiken. Voor de vormgeving belde ik Jil op. Zij heeft toen het ontwerpen van de kaarten op zich genomen en de rest is geschiedenis.”

Hulp uit heel Nederland

Jil, Nicole en Tosca begonnen dit project met 200 kaartjes. Inmiddels hebben ze er een stuk of 5.000 gedrukt en op de post gedaan.

Nicole: “Voor elke vijf euro brengen wij twintig kaartjes naar onbekenden in de buurt. Door de stijging van de bestellingen, krijgen we het niet meer voor elkaar om ze allemaal zelf te bezorgen. We zijn heel blij met dit grote succes en ontvangen inmiddels veel hulp van mensen uit heel Nederland. Mensen kunnen ook zelf bij ons een bundel bestellen die ze op de bus kunnen doen.”

Veel waard

Wat Jil, Nicole en Tosca vooral heel fijn vinden aan het schrijven van een brief, is dat ze elk woord speciaal voor de ander opschrijven. Dat maakt het heel persoonlijk, ongeacht of je diegene nu wel of niet kent. Nicole: “Ik vind het ontvangen van een kaartje veel meer waard dan het krijgen van een cadeau. Voor mijn verjaardag heb ik bijvoorbeeld ook alleen maar brieven aan mijn vrienden gevraagd.” Jil en Tosca knikken instemmend.

Zelf op pad

Ook ik had een aantal kaarten van Covid Smile ontvangen om op de bus te doen. Samen met mijn moeder ging ik op pad en wandelden we langs de verschillende huizen bij mij in de omgeving. Elke keer als ik een kaart door een brievenbus schoof, voelde ik een klein geluksgevoel in mijn buik opborrelen. Daarna slopen we zo stil mogelijk weg zodat niemand de geheimzinnige boodschappers zou zien. Een keer mislukte het. Ik duwde net een kaart in de brievenbus van een glazen deur, toen een vrouw de gang in kwam lopen. Even later opende ze haar deur om ons een bedankje na te roepen. Ook dat geeft een heel fijn gevoel.

Toen we even later alle kaarten op de bus hadden gedaan en we weer ons warme, fijne huis binnenstapten, trokken we onze handschoenen uit en deden we onze sjaals af. Met een stralend gezicht keken we elkaar aan.

Nu ik hier achter mijn schrijftafel zit, terugblikkend op die middag, hoop ik dat de kaarten een grote glimlach bij iedereen hebben bezorgd. Net zoals bij mijn moeder en mij door ze langs te brengen.

Tekst en fotografie Sara Assarrar