Handlettering in je bullet journal

Een agenda, to do-lijst en notebook in één: dat is het bullet journal. Maar als je wilt, kun je ′m ook gebruiken als creatieve uitlaatklep – bijvoorbeeld door te oefenen met mooie letters. We vroegen Flow’s eindredacteur Ellen Nij Bijvank, die als ze vrij is graag handlettert, om tips.

Wanneer ben je begonnen met handettering?

“Mooie kaartjes schrijven, ik geloof dat ik dat als kind al deed. En op de middelbare school heb ik een periode gehad dat ik mijn eigen agenda’s maakte: losse vellen papier naaide ik samen tot katernen en op de pagina’s schreef ik alle 365 dagen met de hand . Gewoon met een zwarte fineliner, want al die mooie brushpennen van nu waren er toen nog niet.

Nog steeds ben ik graag met mijn handen bezig, en als ik cadeautjes heb gemaakt, vind ik het leuk om er een handgeschreven kaartje bij te doen. Ik heb inmiddels een la vol met pennen in alle kleuren en soorten en maten. Heel leuk om steeds weer iets nieuws uit te proberen.”

Hoe heb je het geleerd?

“Wat ik nu kan, heb ik mezelf aangeleerd en ik leer nog elke keer bij. Er is online zo veel te vinden om mee te oefenen, dat is ideaal. Het is ook vooral een kwestie van doen. Papier en pennen erbij pakken en gewoon letters en vormen gaan tekenen.

Een paar jaar terug heb ik wel een workshop gevolgd bij Viktor van Chalkboard, dat was echt leuk. De ‘menuletters’ die ik bij hem heb geleerd, gebruik ik nog steeds als ik een adres op een envelop schrijf, bijvoorbeeld. Tijdens een workshop krijg je toch weer nieuwe ideeën en leer je veel over de achtergrond van handlettering, dat werkt heel inspirerend. Dus workshops volgen, dat zou ik dit jaar eigenlijk graag nog meer gaan doen.”

Wat maakt het zo leuk?

“Dat je met zoiets simpels als een pen en een mooi papiertje zo snel iets moois kunt maken. En daarbij is het ook heel rustgevend om te doen. Met aandacht letters tekenen, daarmee maak je je hoofd echt lekker leeg.”

Waar gebruik je het vooral voor?

“Nu vooral voor kaartjes om te versturen, of als label bij een cadeautje. En ik ben hard aan het oefenen om een mooie quote op posterformaat te handletteren, maar dat valt nog niet mee. Dan moet je niet alleen mooie letters kunnen maken, maar ook goed nadenken over de compositie. Ook weer leuk om te doen, zo’n puzzel.”

Welke materialen vind je fijn om te gebruiken?

“Er zijn zo veel manier om letters te tekenen, maar ik vind op dit moment brushlettering erg leuk. Met de speciale brushpennen – dat zijn pennen met een soort penseelpunt – kun je zowel krullerig schrijven als heel strak. En die heb je in zo veel mooie kleuren en diktes.

Je kunt de kleuren van veel brushpennen goed mengen, bijvoorbeeld om een kleurverloop in je letters te krijgen. Mijn favoriet voor het fijne werk is de Pentel Touch. En ik hou ook van de waterige kleuren van de dikkere Ecoline brushpennen. En: hoe gladder het papier waarop je werkt, hoe fijner.

Wat ik binnenkort ook eens wil uitproberen, is handletteren met een penseel. Het is iets onvoorspelbaarder hoe de letters dan worden denk ik, maar dat lijkt me er juist ook zo leuk aan.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“Instagram en Pinterest, daar is zo veel moois te vinden. Van complete alfabetten tot ideeën om letters eruit te laten springen met schaduw, kleurverloop of versiersels. Ik probeer ze eerst na te maken en geef er daarna mijn eigen draai aan.”

Heb je nog tips/advies voor beginners?

“Heel veel oefenen. Het lijkt misschien saai, maar je hebt er echt wat aan als je eerst de basisvormen – de strokes – onder de knie probeert te krijgen. Hoe zitten die letters precies in elkaar? Als je dat weet en de basisvormen zonder nadenken kunt maken, is het veel makkelijker om er daarna mee te gaan variëren en je eigen letters te maken.”

Zien wat Ellen nog meer maakt? Bezoek dan eens haar Instagram of website.

Zin om zelf aan de slag te gaan? Alleen deze week (t/m 13 mei) krijg je 15% extra korting op het Bullet journal-pakket en/of het Journaling for paper lovers-pakket. Vul de kortingscode ‘bujoweek’ in bij het afrekenen.

We vinden het leuk als je foto’s van jouw bullet journal deelt op Facebook of Instagram met #Flowbujoweek.

Fotografie Ellen Nij Bijvank